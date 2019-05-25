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Зеленський із дружиною взяв участь у відкритті літнього табору асоціації проти наркотиків, - ФОТО

"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання"
Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті "Пролісок" на Київщині. Зеленський надає підтримку Асоціації та її підопічним уже кілька років.
Зеленський із дружиною взяв участь у відкритті літнього табору асоціації проти наркотиків, - ФОТО Фото: president.gov.ua

"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед – політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", – сказав Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua


Фото: president.gov.ua

Для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей, переконаний Зеленський, держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв'язання згаданих проблем.

Міжнародна антинаркотична асоціація понад 10 років займається профілактикою та реабілітацією нарко- і алкозалежних в Україні, Грузії та Молдові.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

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25 05 2019 20:29
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