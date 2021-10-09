Зеленський каже, що економіка вистояла під час коронакризи без підтримки фінансових інституцій
Про це Зеленський сказав під час виступу на Ялтинській конференції (YES), повідомляє "Економічна правда".
"Швидку допомогу від держави отримала і наша економіка, імунітет якої вистояв без фінансових підтримок фінансових інституцій, принаймні в цей час, та інших партнерів.
Ми не отримали фінансову допомогу, але допомагали своїм громадянам, як могли", - сказав Зеленський.
Зокрема, він згадав про виплату 8 тис грн допомоги через "Дію".
"Ми знаходили додаткові ресурси, включаючи мозок і нестандартне мислення, і не вмикаючи "станок", - продовжив він.
За словами президента, Україна не мала великого падіння ВВП у порівнянні з іншими кранами, "які мають більші економіки і не мають війни на Донбасі, і не мають окупованих територій".
При цьому, після початку панедмії коронавірусу Україна отримала перший транш від МВФ у рамках програми stand-by (2,1 млрд дол у червні 2020 року).
Крім цього, Україна неодноразово отримувала позики від Світового банку на боротьбу з COVID-19 - зокрема, 350 млн доларів від Світового банку для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення".
А також - 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація.
Також Україна у серпні 2021 року отримала "просто так" на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.
Більше того, Зеленський приписував собі цю перемогу - в Офісі президента одразу заявили: виділення коштів сталось після телефонної розмови Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Нагадаємо, що за підсумками 2020 року падіння ВВП в Україні не перевищить 4,8%.
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