Зеленський заявляє, що західні союзники повинні дозволити Україні завдати ударів вглиб росії – NYT

Лідери України та Данії заявили, що країни-союзники повинні зняти обмеження на зброю, збільшити її виробництво та допомогти Україні створювати зброю всередині країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує цього тижня закликати лідерів США, Британії та Франції дозволити українським силам використовувати зброю, надану цими країнами, для ударів углиб території росії.

Про це йдеться в матеріалі газети New York Times.

Зеленський сказав, що йому ще потрібно отримати дозвіл від кожної з цих країн, незважаючи на те, що інші лідери НАТО стверджують, що Україні слід надати свободу дій для широкого використання ракет та іншої зброї, що поставляється її партнерами.

Український президент додав, що викладе свої аргументи на зустрічах із президентом Байденом цього тижня та на зустрічі, яку він планує провести з Кейром Стармером, прем’єр-міністром Британії, та Еммануелем Макроном, президентом Франції.

"Наше рішення залежить від їхньої волі. На сьогодні мають дати, або сказати, що не дадуть", - сказав він в інтерв’ю The New York Times у вівторок вранці в Організації Об’єднаних Націй з Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Данії.

Нещодавні дипломатичні дебати між трьома країнами-союзниками були зосереджені на питанні дозволу Україні використовувати імпортну зброю для вогню на великі відстані по пф.

Стармер і Макрон схиляються до того, щоб дати дозвіл, але хочуть узгодити рішення з Байденом, який незабаром може вирішити підтримати Британію та Францію в послабленні їхніх обмежень, перш ніж Сполучені Штати зроблять щось подібне, кажуть офіційні особи США.

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році Байден побоювався ескалації у війну росії проти НАТО, і лише поступово надавав Україні певні системи зброї та повільно послаблював деякі обмеження на їх використання.

В спільному інтерв’ю Фредеріксен заявила, що США і Європа мають підготуватися до підтримки України у війні, яка може тривати ще роками, а це означає послаблення обмежень на озброєння.

"Я не думаю, що Україна може перемогти з однією рукою на спин". Тож Тож я вважаю, що нам потрібно завершити цю дискусію, дати те, що потрібно, і, навпаки, запитати Україну, що потрібно, щоб виграти цю війну. І тоді ми повинні гарантувати, що вони матимуть те, що їм потрібно" - додала вона.

Данія, Швеція і Фінляндія заявили, що Україна може робити, що забажає, з військовою допомогою цих країн.

Зеленський та українські командири кажуть, що хочуть використати ракети Storm Shadow з Британії, а також аналогічну ракету, поставлену Францією, для удару вглиб росії. В травні Байден погодився дозволити Україні використовувати американську зброю для коротких транскордонних ударів по рф, але все одно заборонив атаки на великій відстані.

Також Зеленський заявив, що союзники дали багато в останні роки, але ніколи не вимагали повної суми.

"Нам потрібно змінити наше мислення. У решті Європи ми все ще маємо світогляд у мирний час", – сказала Фредеріксен.

Відповідаючи на запитання про "план перемоги", який, за словами Зеленського, він представить Байдену та іншим американським політикам цього тижня, український президент сказав, що основним компонентом є зміцнення української армії — "реальне посилення, а не повільні пакети".

І Зеленський, і Фредеріксен також заявили, що країни-члени НАТО повинні прискорити вступ України до організації безпеки.

Останніми місяцями Зеленський натякнув, що він може бути відкритим до можливих переговорів із президентом рф Володимиром путіним, але лише якщо він буде щирим і лише якщо Україна зможе говорити з позиції сили. Представники США кажуть, що вони все ще не бачать ознак того, що путін готовий до мирних переговорів.

Незважаючи на те, що Україна та росія роками вели запеклі бої вздовж довгої лінії фронту на сході України, українські війська здивували російських військових, а також США та інших партнерів, коли в серпні вони почали наступ на території Росії. Українські підрозділи захопили та утримали території в Курській області рф та намагаються відбити там контрнаступ росіян. Російські війська досягли повільних, але стабільних успіхів на Донбасі в Україні.

Зеленський прибув до США у неділю та відвідав фабрику в Скрентоні, штат Пенсильванія, яка виготовляє 155-міліметрові гаубичні артилерійські снаряди. Він подякував працівникам за зусилля, які вони вкладають у підтримку України. Пенсільванія є критично мінливим штатом на виборах президента США в листопаді. Президент України зазначив, що після візиту в ООН також планує провести зустрічі у Вашингтоні.

Віце-президентка Камала Гарріс пообіцяла продовжувати політику адміністрації Байдена щодо надання зброї та гуманітарної підтримки Україні. Її опонент від Республіканської партії Дональд Трамп закликав законодавців-республіканців виступати проти подальшої допомоги та заявив, що покладе кінець війні, не повідомляючи деталей.