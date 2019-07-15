Зеленський має намір носити браслети з іменами захоплених Росією моряків до їх повернення

Президент Володимир Зеленський розповів, що має намір носити браслети з іменами захоплених Росією українських моряків до їх звільнення.

Із цими браслетами Зеленського зауважили під час візиту в Одеську область. У соцмережах з'явилися фото, і користувачі висували різні припущення про походження браслетів, одним з яких було, що вони - з нічних клубів, повідомляє LB.ua.

"Про жовті браслети "з клубів". На них - прізвища наших полонених моряків. Буду носити їх до тих пір, поки не повернемо хлопців додому", - підкреслив Зеленський.



Фото: president.gov.ua

Зеленський також опублікував фото, на якому на одній руці у нього браслет з ім'ям Юрія Будзила, а на іншій - Володимира Терещенка.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.