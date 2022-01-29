ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до будь-якого сценарію імовірної ескалації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Ми готуємося до високих імовірних загроз з боку РФ
Ми максимально готуємося до будь-якого сценарію. У нас багато цих сценаріїв і багато з них знають, до речі, ваші країни і спецслужби ваших держав. У нас у цьому немає в принципі секретів від наших партнерів. Вони бачать - ми готуємося максимально
Фото: з вільного доступу
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми максимально готуємося до будь-якого сценарію. У нас багато цих сценаріїв і багато з них знають, до речі, ваші країни і спецслужби ваших держав. У нас у цьому немає в принципі секретів від наших партнерів. Вони бачать - ми готуємося максимально. І я саме про це. Готуватися, або говорити щоденно про те, що ми готуємося, і говорити конкретику, що конкретно ми робимо – це різні речі. Я вважаю, що тут має бути тиха військова підготовка і тиха дипломатія. Є речі, якими ми ділимося з нашими партнерами на будь-який випадок ймовірної ескалації», - сказав Зеленський.
Водночас, додав він, «ми готуємося до високих імовірних загроз, але ми розуміємо реальність, в якій знаходимося».
«Я вважаю, так воно не закінчиться, як це було в 2014 році. Дійсно, тому що тоді не було такої армії – раз, а друге – що люди все це сприймали трішечки по-іншому, а тут зараз всі дуже патріотично налаштовані. Дуже. Друге – всі бачать, що відбулося на тимчасово окупованих територіях, і всі точно знають, що ми так не хочемо. І тому я кажу, що є великий ризик. <…> Ніхто не зможе потім сказати – як це на Донбасі, як говорила Росія і говорить: «Нашої присутності там немає, це місцеве населення». Жодне місцеве населення нічого не захоплюватиме – владні будівлі чи владу. І не готує таких кроків, ми це точно розуміємо», - наголосив Зеленський.
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