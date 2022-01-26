Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

Президент закликав українців мислити критично й аналізувати всі новини, оскільки дякі з них "без розуміння глобального контексту можуть підштовхнути до неправильних висновків, змусити відчувати тривогу"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів "нормандського формату" для встановлення миру на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Завтра відбудеться зустріч радників "нормандського формату". Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка та робота 24/7. А отже - буде результат. А отже - буде і мир", - сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеному у Facebook у вівторок увечері.

Президент закликав українців мислити критично й аналізувати всі новини, оскільки дякі з них "без розуміння глобального контексту можуть підштовхнути до неправильних висновків, змусити відчувати тривогу".

"Що читати? На що справді реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне - наприкінці дня все, що вам дійсно треба і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована, так, є обстріли... І війська біля наших кордонів не зникли, але найголовніше - в нас 0 поранених і 0 убитих", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави запевнив, що спроб створити кризу в країні достатньо, проте нам вистачає сил перемагати всі спроби дестабілізації.

"Цей опалювальний сезон за всіма прогнозами ми проходимо нормально. Так, спроб спричинити кризу вистачає, але так само нам вистачає і газу, і вугілля. І вистачає сил, аби тримати все під контролем і перемагати всі спроби дестабілізації. Вистачає і вистачить", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що в Україні є велика кількість вакцин від COVID-19, а кількість вільних місць у лікарнях - понад 70%.

"Тож не бійтеся інтернету, нехай інтернет боїться нас. У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, щоб вам було мирно, тепло і ситно. І щоб усі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок - від брехні, серце - від паніки", - підсумував президент.