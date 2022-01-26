Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Завтра відбудеться зустріч радників "нормандського формату". Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка та робота 24/7. А отже - буде результат. А отже - буде і мир", - сказав Зеленський у відеозверненні, розміщеному у Facebook у вівторок увечері.
Президент закликав українців мислити критично й аналізувати всі новини, оскільки дякі з них "без розуміння глобального контексту можуть підштовхнути до неправильних висновків, змусити відчувати тривогу".
"Що читати? На що справді реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне - наприкінці дня все, що вам дійсно треба і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована, так, є обстріли... І війська біля наших кордонів не зникли, але найголовніше - в нас 0 поранених і 0 убитих", - наголосив Зеленський.
Крім того, глава держави запевнив, що спроб створити кризу в країні достатньо, проте нам вистачає сил перемагати всі спроби дестабілізації.
"Цей опалювальний сезон за всіма прогнозами ми проходимо нормально. Так, спроб спричинити кризу вистачає, але так само нам вистачає і газу, і вугілля. І вистачає сил, аби тримати все під контролем і перемагати всі спроби дестабілізації. Вистачає і вистачить", - наголосив Зеленський.
Також він додав, що в Україні є велика кількість вакцин від COVID-19, а кількість вільних місць у лікарнях - понад 70%.
"Тож не бійтеся інтернету, нехай інтернет боїться нас. У режимі 24/7 ми робимо і зробимо все, щоб вам було мирно, тепло і ситно. І щоб усі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусів, мозок - від брехні, серце - від паніки", - підсумував президент.
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