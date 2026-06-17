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Зеленський на G7 повернув війну рф проти України в центр уваги США – WP

17 червня 2026, 17:38
Зеленський на G7 повернув війну рф проти України в центр уваги США – WP
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Під час саміту американський президент висловив роздратування через те, що війна триває вже понад чотири роки.

Участь Зеленського у саміті G7 у Франції повернула тему російсько-української війни в центр уваги Вашингтона, хоча Трамп дав зрозуміти, що не вважає цей конфлікт безпосередньо важливим для США.

Про це пише The Washington Post.

Під час саміту американський президент висловив роздратування через те, що війна триває вже понад чотири роки. "Це була та війна, про яку я казав вам, що її буде найлегше врегулювати, але між двома лідерами дуже багато неприязні", – сказав Трамп журналістам.

За даними видання, протягом останніх чотирьох місяців українське питання фактично відійшло на другий план для адміністрації США, яка зосередилася на протистоянні з Іраном. Однак на тлі врегулювання на Близькому Сході дипломатичні контакти між Києвом і Вашингтоном знову повернули тему війни до порядку денного Білого дому.

Зеленський, прибувши на саміт за запрошенням Макрона, намагається активізувати контакти з Трампом. Європейські лідери, зокрема Франція, Німеччина та Британія, закликають американського президента допомогти подолати дипломатичний глухий кут і організувати прямі переговори між Зеленським і путіним на території США.

Дипломатична активність відбувається на тлі змін у характері війни: українські удари по російській енергетичній інфраструктурі спричиняють дефіцит пального в низці регіонів рф, тоді як українські міста продовжують зазнавати масованих атак. Угода про припинення війни США проти Ірану також позбавляє росію надприбутків від нафти, обмежуючи фінансування агресії. Крім того, повертається перспектива відновлення американських санкцій проти рф, призупинених у березні через близькосхідну кризу. У вівторок Трамп припустив, що США можуть дозволити поновлення санкцій, хоча не назвав точних термінів.

війнаДональд ТрамппереговориG7Володимир Зеленський

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