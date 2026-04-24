Зеленський на Кіпрі домовився про нові внески до PURL та додаткові пакети допомоги для України

24 квітня 2026, 21:54
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Сибіга назвав саміт на Кіпрі "переломним моментом" і підкреслив, що досягти цього результату було надзвичайно важко.

Неформальний саміт ЄС на Кіпрі завершився конкретними домовленостями для України. Президент Володимир Зеленський отримав нові зобов'язання від партнерів щодо внесків до програми PURL та додаткових пакетів допомоги.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр назвав саміт на Кіпрі "переломним моментом" і підкреслив, що досягти цього результату було надзвичайно важко.

"Україна, український народ, президент України витримали удар. Це була боротьба, залучення наших партнерів і всього дипломатичного інструментарію. Це було одне з найважчих завдань. Але його вдалося виконати", – наголосив Сибіга.

Програма PURL була створена спільно США та НАТО після того, як Вашингтон поступово припинив пряму військову допомогу Україні з поверненням Дональда Трампа до влади. Її мета – швидке забезпечення Києва критично важливим американським озброєнням, яке не має європейських аналогів. Країни Альянсу формують спільний фонд, з якого фінансуються закупівлі, після чого США забезпечують пряме постачання техніки та боєприпасів на фронт.

