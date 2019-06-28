Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям. Серед них Юлія Толопа, яка воювала на Донбасі "Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку"

Президент Володимир Зеленський підписав указ "про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". Серед них росіянка Юлія Толопа, яка воювала на Донбасі та раніше отримала відмову в отриманні українського громадянства.

Володимир Зеленський

Відповідно до документа, українські паспорти отримають 14 осіб, повідомляє "Громадське". До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу. За словами Зеленського, це "лише перші рішення щодо надання громадянства нашої держави особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України". "Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку", - ідеться у повідомленні. Нагадаємо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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