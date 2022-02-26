Зеленський назвав дві держави, які досі блокують відключення Росії від SWIFT
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, пише "Європейська правда".
"Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського Союзу щодо відключення Росії від SWIFT. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу", - сказав глава держави.
Раніше повідомлялось, що держав, які блокують рішення ЄС - чотири. Однак Кіпр та Італія вже заявили, що підтримають цю сувору санкцію проти держави-агресора.
Президент США Джо Байден раніше сказав, що Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи. Проте після того настрої почали змінюватися.
Нагадаємо, що Німеччина та ще ряд країн вважають, що відключення РФ від платіжної системи SWIFT може ускладнити проведення платежів, зокрема, за енергоносії.
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