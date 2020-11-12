Зеленський назвав одним із пріоритетних завдань на 2021 рік підвищення довіри інвесторів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що захист прав інвесторів в Україні є одним із ключових завдань для української влади на 2021 рік.

"Для нас ключовим завданням на 2021 рік є забезпечення законності, підвищення довіри з боку інвесторів та захист їхніх прав", - сказав Зеленський у вітальному зверненні під час онлайн-конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін" у п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

Президент наголосив, що це також важливо для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, який, за словами Зеленського, має ключове значення для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні.

"Ми продовжимо створювати сприятливе середовище в Україні, щоб бізнес міг інвестувати, розширятися та відкривати нові робочі місця", - наголосив глава держави.

Як повідомляється на сайті глави держави, захід, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", зібрав майже тисячу учасників - представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні зазначив, що у 2021-2022 роках планується укладення концесійних угод щодо морських портів, доріг, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні, як очікується, й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Учасники заходу також обговорили Стратегію залучення інвестицій в економіку України.

Читайте також: Зеленський підписав закон про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові