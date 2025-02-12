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Зеленський назвав "план Б" на випадок, якщо Україну не приймуть до НАТО – The Economist

12 лютого 2025, 19:52
Зеленський назвав
Зокрема, йдеться про подвоєння чисельності військовослужбовців.
Україні буде потрібно значно посилити армію в разі, якщо її не приймуть до НАТО. Зокрема, йдеться про подвоєння чисельності військовослужбовців.
 
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Economist.
 
Він зазначив, що питання того, якими будуть гарантії безпеки для України, зараз повністю залежить від президента США Дональда Трампа. При цьому сідати за стіл переговорів з росією зі слабкими гарантіями небезпечно.
 
"Якщо Україна не буде в НАТО, це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Значить, нам потрібна така ж численна армія, як сьогодні у росіян. А для всього цього нам потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США", - наголосив глава держави.
 
За словами Зеленського, це і є "план Б" на випадок, якщо Україна не стане частиною НАТО.
 
"Нам не потрібні жодні армії у світі. Нам потрібна своя армія, але ми повинні подвоїти її. Подвоїти. Щоб бути на одному рівні з російською армією", - заявив Зеленський.
 
Президент уточнив, що для того, щоб подвоїти армію, Україні знадобляться гроші та військове спорядження. Таким чином, Європа може допомогти з фінансуванням, а США - "з деякими конкретними видами зброї". Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони Patriot.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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