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Зеленський назвав умову для перемовин з росією та розраховує на підтримку з боку Трампа

16 листопада 2024, 11:51
Зеленський назвав умову для перемовин з росією та розраховує на підтримку з боку Трампа
Основною умовою український лідер назвав "сильна Україна" - на полі бою чи в дипломатії.
Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з москвою щодо війни, а також "сильна Україна" назвав основою переговорів.
 
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю "Українському радіо" 
 
Основною умовою український лідер назвав "сильна Україна" - на полі бою чи в дипломатії.
 
Також, за словами президента, підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.
 
"Що Україна буде не наодинці з рф, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах.
Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці україни сьогодні. Важливо це...Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права. Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги".

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир ЗеленськийДональд Трамп

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