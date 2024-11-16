Зеленський назвав умову для перемовин з росією та розраховує на підтримку з боку Трампа

Основною умовою український лідер назвав "сильна Україна" - на полі бою чи в дипломатії.

Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з москвою щодо війни, а також "сильна Україна" назвав основою переговорів.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю "Українському радіо"

Основною умовою український лідер назвав "сильна Україна" - на полі бою чи в дипломатії.

Також, за словами президента, підтримка цінностей та справедливості буде підтримкою України, і тут неможливий нейтралітет з боку посередника.

"Що Україна буде не наодинці з рф, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах.

Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці україни сьогодні. Важливо це...Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права. Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги".