Зеленський не бачить проблеми в тому, щоб жителі Донбасу заповнювали документи російською мовою

При цьому президент підкреслив, що в Україні мовної проблеми немає

Президент України Володимир Зеленський вважає, що жителям Донбасу треба дати можливість заповнювати документи російською мовою.

"Я думаю, ми коли-небудь припинимо цю війну. Якщо у жителів Донбасу буде якесь особливе прохання, що для них важливо ... Щоб вони могли документи заповнювати російською...", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua.

Він також підкреслив, що в Україні мовної проблеми немає.

"У нас загалом немає цієї проблеми ... Дивіться, така інформаційна була війна, що "не можна говорити російською мовою". Я думаю, ви розумієте, що можна говорити як завгодно. Я ось президент, я з вами говорю, як хочу. Правильно? Правильно", - сказав він.

Зеленський також назвав "чудовою ідеєю" заяву глави Офісу президента Андрія Богдана про російську мову як регіональну на Донбасі. За словами президента, це - "Андрюхіна ідея", тобто особисто Богдана.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму - щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків".