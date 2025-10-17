Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський не очікував розмови Трампа з путіним та анонсу саміту в Угорщині — Axios

17 жовтня 2025, 08:16
Зеленський не очікував розмови Трампа з путіним та анонсу саміту в Угорщині — Axios
Фото: Telegram/Зеленський
За даними видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, був налаштований оптимістично щодо запланованих переговорів із Трампом.

Президент США Дональд Трамп учора провів телефонну розмову з президентом росії владіміром путіним, після чого оголосив про заплановану з ним зустріч в Угорщині. Ця заява стала несподіванкою для президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, був налаштований оптимістично щодо запланованих переговорів із Трампом. Очікувалося, що сторони обговорять можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Проте вже після приземлення української делегації на авіабазі Ендрюс з’явилася заява Трампа про його розмову з путіним і домовленість про зустріч у Будапешті. Як зазначає Axios, Угорщина вважається однією з найменш дружніх до України країн Євросоюзу.

16 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із путіним, і анонсував проведення нового саміту протягом двох тижнів в Угорщині. Головною темою зустрічі, за його словами, стане можливість завершення війни росії проти України.

Американський лідер назвав свою вчорашню розмову з путіним “значним прогресом” і пообіцяв обговорити її деталі із Зеленським.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України запланована вже на сьогодні. Очікується, що основними темами стануть постачання ракет Tomahawk, посилення системи ППО України та можливі наступальні дії українських військ.

Владімір ПутінДональд ТрампВолодимир ЗеленськийTomahawk

Останні матеріали

Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється