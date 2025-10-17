Зеленський не очікував розмови Трампа з путіним та анонсу саміту в Угорщині — Axios

За даними видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, був налаштований оптимістично щодо запланованих переговорів із Трампом.

Президент США Дональд Трамп учора провів телефонну розмову з президентом росії владіміром путіним, після чого оголосив про заплановану з ним зустріч в Угорщині. Ця заява стала несподіванкою для президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Axios.

За даними видання, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, був налаштований оптимістично щодо запланованих переговорів із Трампом. Очікувалося, що сторони обговорять можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Проте вже після приземлення української делегації на авіабазі Ендрюс з’явилася заява Трампа про його розмову з путіним і домовленість про зустріч у Будапешті. Як зазначає Axios, Угорщина вважається однією з найменш дружніх до України країн Євросоюзу.

16 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із путіним, і анонсував проведення нового саміту протягом двох тижнів в Угорщині. Головною темою зустрічі, за його словами, стане можливість завершення війни росії проти України.

Американський лідер назвав свою вчорашню розмову з путіним “значним прогресом” і пообіцяв обговорити її деталі із Зеленським.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України запланована вже на сьогодні. Очікується, що основними темами стануть постачання ракет Tomahawk, посилення системи ППО України та можливі наступальні дії українських військ.