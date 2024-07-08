Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та росією

08 липня 2024, 17:31
Зеленський не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та росією
Джерело: president.gov.ua
Він наголосив, що посередниками можуть бути лише сильні союзники.

Посередниками у переговорах між Україною та росією можуть бути США, Китай або Європейський Союз, але не Угорщина. Адже ця країна не має реального впливу на диктатора владіміра путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє ЄП.

"Що стосується Орбана (прем'єр-міністра Угорщини - ред.), він був у Києві, після цього полетів у москву. Я не знав, що він летить в москву. Це його незалежний вибір. Чи може бути він посередником? Не має посередництва між Росією та Україною", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що посередниками можуть бути лише сильні союзники.

"Весь світ може змусити росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на росію, і путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться путін, яка сильніша ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - зазначив президент.

Зеленський також додав, що коли путін зустрічається з лідерами тієї чи іншої держави, це не означає, що він хоче завершити війну в Україні.

"І навіть якщо він зустрічається з представником тієї чи іншої держави, це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні", - наголосив він.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни.

Орбанвійна в Українірф тероризмВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється