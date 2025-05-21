Зеленський обговорив із генсеком НАТО наступні кроки тиску на рф для припинення вогню

Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо спільного тиску на росію та продовження перемовин з рф про припинення вогню.

"Говорили про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на росію. Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню", — каже президент України.

Сторони також обговорили санкції, які зможуть вплинути на росію.

"Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють", — наголосив президент.

Також Зеленський і Рютте окремо говорили про співпрацю на рівні НАТО і підготовку наступних зустрічей: "Домовилися бути в контакті".