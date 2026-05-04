Зеленський обговорив із Коштою відкриття переговорів про вступ України до ЄС

Український президент Володимир Зеленський обговорив євроінтеграцію України з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це заявив Зеленський в Telegram.

"Окрема увага - роботі над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України у Європейський Союз. Наша країна технічно повністю готова й очікує на відкриття всіх шести кластерів упродовж цього та наступного місяців", – наголосив глава держави.

Зеленський також подякував Кошті за підтримку і особисті зусилля в розблокуванні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

"Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський та Кошта обговорили посилення антиросійських санкцій. Президент подякував за 20-й пакет санкцій ЄС й наголосив, що Україна розраховує на посилення санкційного тиску проти російського тіньового флоту в наступному пакеті.