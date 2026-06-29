Зеленський обговорив із міністром оборони Данії Drone Deal та новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який уперше після вступу на посаду прибув до України.

За словами президента, візит данського міністра є важливим сигналом підтримки України та українського народу.

Під час переговорів сторони обговорили підготовку двосторонньої угоди Drone Deal, над якою вже тривалий час працюють команди обох країн.

"Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше", – зазначив Зеленський.