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Зеленський обговорив із міністром оборони Данії Drone Deal та новий пакет військової допомоги

29 червня 2026, 21:33
Зеленський обговорив із міністром оборони Данії Drone Deal та новий пакет військової допомоги
Скриншот з відео
Особливу увагу приділили розвитку співпраці у сфері протиракетної оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який уперше після вступу на посаду прибув до України.
 
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
 
За словами президента, візит данського міністра є важливим сигналом підтримки України та українського народу.
Під час переговорів сторони обговорили підготовку двосторонньої угоди Drone Deal, над якою вже тривалий час працюють команди обох країн.
 
"Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше", – зазначив Зеленський.
 
Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку співпраці у сфері протиракетної оборони. Президент наголосив на необхідності посилення європейських спроможностей у напрямку антибалістичного захисту. Також сторони обговорили підготовку 30-го пакета військової допомоги Україні.
 
Володимир Зеленський подякував Данії за незмінну підтримку та повідомив, що новий уряд країни підтвердив намір і надалі надавати всебічну допомогу Україні.
 

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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