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Зеленський обговорив з китайськими інвесторами інвестиції в Україну на $10 млрд

"Ми докладаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідний новий парламент і уряд"
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.
Зеленський обговорив з китайськими інвесторами інвестиції в Україну на $10 млрд Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що одним з головних пріоритетів його команди є забезпечення безпеки інвестицій, повідомляється на сайті президента.

"Ми докладаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідний новий парламент і уряд", - підкреслив президент.

Він також заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.

"Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня почне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості в новому парламенті з'явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", - сказав Зеленський.

Він запропонував представникам китайського бізнесу обговорити можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні. "Одне з питань - це будівництво концесійної дороги навколо Києва", - додав Зеленський.

Представники китайської держкорпорації, що спеціалізується на будівництві об'єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні за свій рахунок. Також представники приватної китайської компанії, що володіє великим банком, запропонували низку проектів в сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

"Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 млрд доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів було визначено Національну інвестиційну раду, яку очолює президент", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Зеленський аписав англомовне відеозвернення до інвесторів.

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