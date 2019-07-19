Зеленський обговорив з китайськими інвесторами інвестиції в Україну на $10 млрд
Зеленський зазначив, що одним з головних пріоритетів його команди є забезпечення безпеки інвестицій, повідомляється на сайті президента.
"Ми докладаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідний новий парламент і уряд", - підкреслив президент.
Він також заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.
"Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня почне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості в новому парламенті з'явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", - сказав Зеленський.
Він запропонував представникам китайського бізнесу обговорити можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні. "Одне з питань - це будівництво концесійної дороги навколо Києва", - додав Зеленський.
Представники китайської держкорпорації, що спеціалізується на будівництві об'єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні за свій рахунок. Також представники приватної китайської компанії, що володіє великим банком, запропонували низку проектів в сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.
"Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 млрд доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів було визначено Національну інвестиційну раду, яку очолює президент", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Зеленський аписав англомовне відеозвернення до інвесторів.
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