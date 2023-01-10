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ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії "формулу миру" та підтримку української енергетики

10 січня 2023, 21:05
Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії
Володимир Зеленський
Президент України подякував прем'єру Ірландії за заморожування російських активів

Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром підтримку енергетичної системи України.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провів першу телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Подякував за заморожування російських активів, обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації формули миру", - написав глава Української держави.

Раніше Володимир Зеленський обговорив з президентом Естонії євроатлантичну інтеграцію України.

 


Українавійнаірландіяпідтримка

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