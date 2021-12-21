Зеленський очікує на угоду про вільну торгівлю з Туреччиною на початку року

Фіналізуємо вже Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента [Реджепа Таїпа] Ердогана в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року.

Про це він розповів під час форуму Дипломатія 30. Стратегія сильної держави у Гуті.

"Фіналізуємо вже Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента [Реджепа Таїпа] Ердогана в Україну", – розповів Зеленський під час виступу.

Він також зазначив, що важливо рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.

"Треба відходити від шаблонного бачення і шукати постійно нові можливості та нові ринки", – зазначив президент. За його словами, Україна не використовує потенційних можливостей в Індії, Китаї, Латинській Америці, країнах Африки.