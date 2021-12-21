ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про вільну торгівлю на початку 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський очікує на угоду про вільну торгівлю з Туреччиною на початку року
Фіналізуємо вже Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента [Реджепа Таїпа] Ердогана в Україну
Фото: Getty Images
Про це він розповів під час форуму Дипломатія 30. Стратегія сильної держави у Гуті.
"Фіналізуємо вже Угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною, хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит президента [Реджепа Таїпа] Ердогана в Україну", – розповів Зеленський під час виступу.
Він також зазначив, що важливо рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.
"Треба відходити від шаблонного бачення і шукати постійно нові можливості та нові ринки", – зазначив президент. За його словами, Україна не використовує потенційних можливостей в Індії, Китаї, Латинській Америці, країнах Африки.
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21 12 2021 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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