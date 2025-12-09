Зеленський окреслив напрями переговорів із США та Європою щодо миру в Україні

Окремо президент відреагував на публікації у медіа про нібито вимогу США, щоб Україна без бою відступила з частини Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами окреслив головні напрями переговорного процесу між Україною, Європою та Сполученими Штатами, а також прокоментував повідомлення про можливі поступки росії у межах потенційної "мирної угоди".

Зеленський повідомив, що сторони працюють над трьома ключовими документами, які мають стати основою майбутнього мирного врегулювання.

Перший — це "рамковий документ із 20 пунктів", що постійно доповнюється й повинен відповідати інтересам України, Європи та світової безпеки.

Другий документ стосується гарантій безпеки, над якими працюють українські військові разом з американськими партнерами та країнами "коаліції рішучих".

Третій документ — план відновлення України після завершення війни або запровадження припинення вогню.

Окремо президент відреагував на публікації у медіа про нібито вимогу США, щоб Україна без бою відступила з частини Донецької області. Зеленський назвав це твердження хибним і наголосив, що ідея таких "територіальних поступок" походить виключно від росії. "росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси", — сказав він.

Президент також прокоментував тему Криму та НАТО. Зеленський підтвердив, що Україна прагне повернути Крим і приєднатися до Альянсу, однак визнав, що наразі немає ні військових можливостей для повернення півострова, ні достатньої підтримки для просування до членства в НАТО. Попри це він зазначив, що й у першій, і в потенційній останній розмові з путіним повторив би ті самі принципові позиції.

Зеленський також повідомив, що Україна очікує активних контактів із США та Європою найближчими тижнями в межах підготовки до можливої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За його словами, українська сторона готова до будь-якої дати, а переговори на рівні радників із національної безпеки та європейських лідерів триватимуть уже цього тижня.