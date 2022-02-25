Зеленський: "Окупанти кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень, але це брехня"

За його словами, учора, 24 лютого, українські бійці не дали можливості окупантам реалізувати замисел вторгнення за один день, продемонструвавши справжній героїзм

Президент Володимир Зеленський назвав мету "операції" російсько-окупаційних військ в Україні тиском на все українське суспільство. Він закликав не вірити, що цивільні об'єкти не цікавлять окупантів.

Про це він сказав на брифінгу 25 лютого, повідомляє Громадське.

"Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень, - це брехня. Насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти", - зазначив Зеленський.

За його словами, учора, 24 лютого, українські бійці не дали можливості окупантам реалізувати замисел вторгнення за один день, продемонструвавши справжній героїзм.

"Вони розраховують на те, що ми втомимося, але ми не втомлені", - наголосив глава держави, додавши, що у більшості напрямків українські війська зупинили російську армію.

Президент порівняв наступ російської армії з нападом на Київ у 1094 році - "жахливі вибухи над вранішнім небом над Києвом, бомбардування, влучення у жилі будинки, пожежі". Каже, що російська авіація діє над житловими кварталами, у тому числі в столиці, тому захист сил протиповітряної оборони наразі ускладнений.

"Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку, цього ранку ми захищаємо нашу державу наодинці", - оцінив Зеленський. На його думку, судячи з того, що ми чуємо в українському небі й бачимо на своїй землі, - санкцій недостатньо.

Нагадаємо, що під Черніговом українські військові відбили прорив російських військ