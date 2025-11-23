Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський опинився перед найтяжчим вибором у війні — WP про "мирний план" США

23 листопада 2025, 10:29
Зеленський опинився перед найтяжчим вибором у війні — WP про
Фото: Зеленський / Telegram
Американські чиновники кажуть, що президент України може погодитись на поступки територією в обмін на мирну угоду.

Нова мирна ініціатива адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни стрімко набирає обертів.

Як повідомляє The Washington Post у статті Девіда Ігнатіуса, 23 листопада американська делегація вирушає до Женеви на переговори з представниками України, щоб обговорити запропонований Вашингтоном 28-пунктний план.

За інформацією двох високопоставлених американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, адміністрація Трампа визнає: запропоновані Україні “гарантії безпеки” поки що є недостатніми, а сам план — гнучким і відкритим до перегляду. Зокрема, може бути послаблене або повністю скасоване обмеження на чисельність ЗСУ у 600 тисяч військових.

Водночас США розглядають можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk після укладення мирної угоди як елемент стримування росії.

Територіальний компроміс

Чиновники стверджують, що під час попередніх контактів секретар РНБО України Рустем Умєров нібито заявив: президент Володимир Зеленський може розглянути компроміс щодо обміну частини територій Донецької області — ключової вимоги Москви. Україна також погодилася обговорювати обмеження чисельності армії, хоча після критики цей пункт у США назвали необов’язковим.

Проєкт угоди, за даними WP, передбачає виведення українських військ із близько 25% території Донецької області та створення демілітаризованої зони, уздовж якої США та союзники готові допомогти побудувати “стіну безпеки”.

Тиск ситуації та позиція США

Американські посадовці пояснили, що на нову мирну ініціативу підштовхнули останні поразки України на фронті, політична нестабільність у Києві та корупційний скандал. США вважають, що росія також може бути зацікавлена зупинити війну через економічний тиск.

Адміністрація Трампа запевняє, що на 100% продовжить розвідувальну підтримку України, а сам план не є спрямованим на “винагороду” для москви.

Вибори та амністія

У проєкт мирної угоди США включили:

вибори в Україні протягом 100 днів після підписання угоди,

повну амністію за дії під час війни — на прохання Києва, щоб убезпечити керівництво держави від можливих переслідувань.

Реакція Зеленського та ситуація на переговорах

Першою реакцією президента Зеленського була пропозиція про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, проте росія назвала її “безперспективною”.

Тим часом у Женеву мали прибути держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, щоб узгодити позиції із Зеленським. Якщо компроміс буде досягнуто, Віткофф передасть рамки угоди путіну.

Перед найважчим вибором

WP зазначає: Зеленський стоїть перед найболіснішим рішенням від початку повномасштабної війни.

Погодитися на територіальні поступки — ризикувати втратити підтримку українського суспільства.

Відмовитися — прийняти, що війна, ймовірно, триватиме 2025 року і далі.

"Президент України ніколи не стикався з більш болісним моментом", — підсумовує Ігнатіус.

війнамирний планВолодимир Зеленський

