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ПОЛІТИКА

Зеленський: Орбан не може стати миротворцем у питанні війни між Україною і росією

17 грудня 2024, 17:27
Зеленський: Орбан не може стати миротворцем у питанні війни між Україною і росією
president.gov.ua
"Україні потрібні прямі відносини зі США, без посередників".

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад заявив, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на кремлівського диктатора владіміра путіна, тому Києву не потрібне його посередництво.

"Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить", – зазначив український лідер.

За його словами, Києву потрібні прямі відносини з Вашингтоном, без посередників.

"Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." – не вийде. Я його не пущу і таких, як він", – додав він.

Раніше глава угорського уряду Віктор Орбан заявляв, що мав телефонну розмову з путіним. За словами політика вона тривала годину. Дзвінок саркастично прокоментував Зеленський, висловивши сподівання, що очільник уряду Угорщини не телефонуватиме колишньому президенту Сирії Башару Асаду.

війнаВіктор ОрбанВолодимир Зеленський

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