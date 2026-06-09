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Зеленський підписав Drone Deal з Латвією та декларацію про оборонну співпрацю з Естонією

09 червня 2026, 18:17
Зеленський підписав Drone Deal з Латвією та декларацію про оборонну співпрацю з Естонією
president.gov.ua
Угода з Латвією передбачає спільне виробництво дронів, ракет і систем РЕБ – це вже шоста така угода України з партнерами.

Президент Володимир Зеленський 9 червня перебуває з візитом у Таллінні, де відбувся саміт Україна – країни Північної Європи та Балтії. З Латвією та Естонією він підписав дві важливі угоди.

З новим прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом Зеленський підписав Drone Deal, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій. Це вже шоста угода в такому форматі: раніше її уклали із Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Литвою, а в квітні розпочали роботу над Drone Deal з Нідерландами.

З прем'єром Естонії Крістеном Міхалом Зеленський підписав Спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. Документ передбачає обмін досвідом, співпрацю в оборонній промисловості та ППО, зокрема спільний розвиток протиракетної оборони в Європі. Сторони також продовжують роботу над Drone Deal з Естонією, проєкт якої вже розглядає естонська сторона.

Зеленський нагородив прем'єра Естонії орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня, подякував Таллінну за внески в програму PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку.

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