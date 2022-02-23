ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав указ про призов громадян, які перебувають у військовому резерві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав указ про призов резервістів
Видано указ про призов резервістів в особливий період
Фото: з вільного доступу
Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Видано указ про призов резервістів в особливий період", - сказав Зеленський.
За його словами, наразі немає потреби в загальній мобілізації.
Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
Лідери країн ЄС, США, Канади та більшості демократичних країн світу засудили такі дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права та власних міжнародних зобов’язань Російської Федерації.
17 лютого Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві ЗСУ. Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку.
Військові резервісти з оперативного запасу, які придатні за здоров'ям, в обов'язковому порядку зараховуються на службу.
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