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Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на рф

27 червня 2025, 13:34
Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на рф
Глава держави зазначив, що треба імплементувати санкційні пакети партнерів в українській юрисдикції
Президент Володимир Зеленський підписав указ про синхронізацію із ЄС та G7 санкційного тиску на рф заради завершення війни та реального миру.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях. Синхронізація санкцій має бути забезпечена”, – написав президент. 
 
Він зазначив, що сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій України та доручає активізувати весь дипломатичний напрям.

 

“росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для росії, – усе це має працювати на сто відсотків”, – наголосив глава держави.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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