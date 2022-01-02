ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський підписав указ, який має зміцнити обороноздатність країни та покращити престижність військової служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Що він передбачає?
"Цей указ - це старт переходу України на професійну армію, цей указ - не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в Україні", - сказав Зеленський
Фото: з вільного доступу
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Громадське.
За словами президента, цей указ передбачає таке:
- збільшення виплат військовослужбовцям до рівня щонайменше трьох мінімальних зарплат;
- перехід України до засад професійної армії;
- розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей;
- збільшення терміну дії контрактів;
- систему кар'єрного зростання офіцерів;
- збільшення чисельності ЗСУ упродовж трьох років на 100 тисяч професійних службовців;
- створення додаткових 20 бригад Збройних сил України.
"Цей указ - це старт переходу України на професійну армію, цей указ - не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в Україні", - сказав Зеленський перед тим, як з трибуни Верховної Ради підписати документ.
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01 02 2022 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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