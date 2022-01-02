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Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Що він передбачає?

"Цей указ - це старт переходу України на професійну армію, цей указ - не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в Україні", - сказав Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який має зміцнити обороноздатність країни та покращити престижність військової служби.
Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни. Що він передбачає? Фото: з вільного доступу

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Громадське.

За словами президента, цей указ передбачає таке:

  • збільшення виплат військовослужбовцям до рівня щонайменше трьох мінімальних зарплат;
  • перехід України до засад професійної армії;
  • розроблення концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей;
  • збільшення терміну дії контрактів;
  • систему кар'єрного зростання офіцерів;
  • збільшення чисельності ЗСУ упродовж трьох років на 100 тисяч професійних службовців;
  • створення додаткових 20 бригад Збройних сил України.

"Цей указ - це старт переходу України на професійну армію, цей указ - не тому що скоро війна, цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир, мир в Україні", - сказав Зеленський перед тим, як з трибуни Верховної Ради підписати документ.

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01 02 2022 10:54
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