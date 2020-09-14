Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та угоди з ЄС, які дадуть змогу отримати EUR1,2 млр

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги Євросоюзу на суму до EUR1,2 млрд №825-IX, який Верховна Рада ухвалила 25 серпня, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація положень меморандуму та зазначеної угоди дозволить залучити додатковий кредитний ресурс Євросоюзу, який буде спрямовано на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ у нашій державі. Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по EUR600 млн кожен", - повідомляється на сайті Офісу президента в понеділок.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги. Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонуванні ринку газу.

"Зазначені меморандум та кредитну угоду України та ЄС уклали 23 липня поточного року в Брюсселі. Підписанню документів передувало ухвалення Європейською радою рішення про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом EUR3 млрд, у межах якого Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі EUR1,2 млрд", - йдеться в повідомленні.

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