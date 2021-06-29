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Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.
Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro Фото: з вільних джерел
Про це повідомляється на сайті Ради.
 
Зокрема, закон дозволяє обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру на Prozorro – вартість робіт оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.
 
Законом також дозволяється закупівля без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці незалежності Украіни. Йдеться, зокрема, про модернізацію аеропортів в Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті.
 
Ці закупівлі можуть проводитися не через тендери, а за допомогою переговорної процедури.
 
Як зазначається на сторінці відповідного законопроєкту №5309 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом президента 25 червня.
 
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29 06 2021 16:32
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