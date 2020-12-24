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Зеленський підписав закон, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО - ІФ)".
Зеленський підписав закон, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО Фото: Економічна правда

"24.12.2020 повернуто з підписом від президента", - йдеться в інформації про проходження цього закону на сайті Верховної Ради, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, відповідний законопроект №4467 за основу та в цілому підтримали 304 народних депутати. Законопроектом пропонується пролонгувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2021 року включно.

12 грудня 2019 року Верховна Рада продовжила на рік - до 31 грудня 2020 року (включно) - дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Законопроект продовжує на рік можливість тимчасового введення особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, встановленого ст. 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу починає діяти лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізовують виключно органи місцевого самоврядування, які буде обрано на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема з боку представників міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, за якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде введено від дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

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24 12 2020 12:39
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