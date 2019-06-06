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Зеленський підпише закон про ТСК тільки за певних умов

Президент Володимир Зеленський підпише закон про Тимчасову слідчу комісію, якщо він буде відповідати підходам, які пропонував глава держави
Закон про Тимчасову слідчу комісію має регулювати процедуру імпічменту президента.
Зеленський підпише закон про ТСК тільки за певних умов Володимир Зеленський
"Сам Володимир Зеленський ініціював питання про імпічмент, про регулювання цієї процедури. Ми повинні подивитися, що прийде на підпис до президента, якщо ці підходи будуть збігатися з тим, що пропонував Володимир Зеленський, то очевидно, що закон буде підписаний в найкоротші терміни", — заявив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, йдеться "The Бабель".
 

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Зазначається, що комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

 
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06 06 2019 21:06
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