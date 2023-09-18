Зеленський: підтримка України США більша за війну: "Якщо Україна впаде, путін обов’язково піде далі"

Після вторгнення росії в країну в лютому 2022 року США надали Україні військову та гуманітарну підтримку на мільярди доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінансова підтримка України Сполученими Штатами є не просто підтримкою країни, яка перебуває в бойовому стані, у її боротьбі з росією, але й засобом стримування подальшої глобальної агресії президента росії путіна.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю "60 хвилин" CBS News.

"Сполучені Штати Америки фінансово підтримують Україну, і я вдячний за це", – сказав Зеленський. "Я просто думаю, що вони не тільки підтримують Україну. Якщо Україна впаде, путін точно піде далі".

Вказуючи на десятки мільярдів, які США виділили на військові дії України, кореспондент CBS Скотт Пеллі запитав Зеленського, чи очікує він, що такий рівень підтримки продовжиться.

"Що будуть робити Сполучені Штати Америки, коли путін дійде до країн Балтії? Коли він дійде до польського кордону? Буде", – попередив Зеленський. "Це великі гроші, у нас велика подяка. Що ще має зробити Україна, щоб усі оцінили нашу величезну вдячність? Ми гинемо на цій війні".

"Дивіться, якщо Україна впаде, що буде через десять років? Просто подумайте про це. Якщо [росіяни] дійдуть до Польщі, що буде далі? Третя світова війна?" – продовжив Зеленський.

"Увесь світ має вирішити, чи ми хочемо зупинити путіна, чи ми хочемо розпочати світову війну", – продовжив Зеленський. "Ми не можемо змінити путіна. російське суспільство [втратило] повагу світу. Вони обрали його, переобрали і виховали другого Гітлера. Вони зробили це. Ми не можемо повернутися в минуле, але ми можемо зупинити це тут".

Після вторгнення росії в країну в лютому 2022 року США надали Україні військову та гуманітарну підтримку на мільярди доларів.

Минулого місяця адміністрація Байдена направила до Конгресу запит на додаткове фінансування, включаючи 24 мільярди доларів додаткової військової та фінансової допомоги Україні. Запит включав близько 13 мільярдів доларів на оборону для допомоги Україні, 9,5 мільярдів доларів на обладнання та поповнення запасів Пентагону та 3,6 мільярдів доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Очікується, що Зеленський відвідає Білий дім у четвер, оскільки адміністрація Байдена наполягає на збільшенні фінансування. Байден пообіцяв, що США підтримуватимуть Київ "стільки, скільки знадобиться", щоб країна, яка перебуває у війні, виграла війну.

Цей візит стане другою поїздкою Зеленського до Білого дому за останній рік після того, як він відвідав Вашингтон, округ Колумбія, у грудні минулого року, щоб зустрітися з Байденом і виступити на спільній сесії Конгресу.