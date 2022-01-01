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Зеленський підтвердив, що проведе ще одні перемовини з Байденом. Коли це станеться?

Раніше про ці перемовини повідомляло Reuters із посиланням на джерело у Білому домі
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть чергові перемовини на тлі загострення ситуації біля українсько-російського кордону 2 січня.
Зеленський підтвердив, що проведе ще одні перемовини з Байденом. Коли це станеться? Фото: з вільного доступу
Про це повідомив Зеленський у Twitter, зазначає "Громадське".
 
"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (2 січня - ред.) чергові перемовини з президентом США Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі", - написав український президент.
 
Раніше про ці перемовини повідомляло Reuters із посиланням на джерело у Білому домі. Те зазначило, що президенти обговорять шляхи зниження напруженості на українсько-російському кордоні.
 
Що передувало?
 
Байден поговорить із Зеленським після своїх перемовин 30 грудня із главою РФ Володимиром Путіним. У Білому домі за підсумками цих переговорів заявили, що лідер США закликав Росію до зменшення напруженості з Україною та дав зрозуміти про "рішучу відповідь" від Сполучених Штатів, союзників та партнерів у разі нового вторгнення Росії в Україну.
 
Штати також вказали, що вже з початку 2022 року продовжиться діалог щодо стратегічної стабільності: через Раду НАТО - Росія та в ОБСЄ. Байден заявив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише за умови деескалації конфлікту.
 
Водночас у Кремлі розповіли, що Путін знову наголосив Байдену про так звані гарантії безпеки з боку США та НАТО. Згідно із заявою, Путін вказав, що Росія поводитиметься "так, як поводилися б США у питанні щодо своєї безпеки".
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01 01 2022 11:07
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