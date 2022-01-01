Зеленський підтвердив, що проведе ще одні перемовини з Байденом. Коли це станеться?

Раніше про ці перемовини повідомляло Reuters із посиланням на джерело у Білому домі

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть чергові перемовини на тлі загострення ситуації біля українсько-російського кордону 2 січня.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, зазначає "Громадське".

"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером - США, нічого про Україну без України. Запланували в неділю (2 січня - ред.) чергові перемовини з президентом США Джо Байденом, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі", - написав український президент.

Раніше про ці перемовини повідомляло Reuters із посиланням на джерело у Білому домі. Те зазначило, що президенти обговорять шляхи зниження напруженості на українсько-російському кордоні.

Що передувало?

Байден поговорить із Зеленським після своїх перемовин 30 грудня із главою РФ Володимиром Путіним. У Білому домі за підсумками цих переговорів заявили, що лідер США закликав Росію до зменшення напруженості з Україною та дав зрозуміти про "рішучу відповідь" від Сполучених Штатів, союзників та партнерів у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Штати також вказали, що вже з початку 2022 року продовжиться діалог щодо стратегічної стабільності: через Раду НАТО - Росія та в ОБСЄ. Байден заявив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише за умови деескалації конфлікту.

Водночас у Кремлі розповіли, що Путін знову наголосив Байдену про так звані гарантії безпеки з боку США та НАТО. Згідно із заявою, Путін вказав, що Росія поводитиметься "так, як поводилися б США у питанні щодо своєї безпеки".