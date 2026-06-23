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Зеленський після удару по Кривому Рогу: кожна атака доводить, що тиску на росію недостатньо

23 червня 2026, 15:03
Зеленський після удару по Кривому Рогу: кожна атака доводить, що тиску на росію недостатньо
t.me/V_Zelenskiy_officia
Загинули троє людей, понад 20 поранених.

Сьогодні вдень, 23 червня, російські окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Зараз у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Більш ніж 20 людей серед поранених, троє з них у тяжкому стані", – написав президент Володимир Зеленський у Telegram.

Президент підкреслив, що кожен такий удар доводить, що тиску на агресора недостатньо. "Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України, це фактично втрата життів. Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен. Тиск на росію, щоб ситуація змінилася на краще", – резюмував Зеленський.

Кривий РігатакаВолодимир Зеленський

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