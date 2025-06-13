Зеленський планує участь у саміті G7 та сподівається на переговори з Трампом

G7 стане майданчиком для переговорів з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір поїхати на саміт "Великої сімки", який відбудеться наступного тижня у Канаді. Під час заходу він сподівається обговорити ключові питання з лідерами країн G7, зокрема провести переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив 12 червня на пресконференції у Києві після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Зеленського, серед головних тем, які обговорюватимуться на саміті, буде посилення санкцій проти росії. "Ми зараз близькі до ухвалення важливих санкційних рішень. Але лише через діалог із партнерами можна дійти спільного бачення та згоди щодо реальних кроків", — зазначив президент, інформує DW.

Також очікується, що країни-учасниці саміту говоритимуть про допомогу Україні, зокрема про фінансування її повоєнного відновлення. Зеленський наголосив, що в рамках заходу заплановані низка двосторонніх переговорів із лідерами країн G7.

У відповідь на запитання журналістів щодо законопроєкту американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти рф, Зеленський зазначив, що цей крок є «вкрай важливим» для України. Водночас він наголосив, що остаточне слово залишається за президентом США.

"Я сподіваюся на особисту зустріч із президентом Трампом під час саміту. Якщо рішення про санкції до того часу не буде ухвалено, хочу принаймні зрозуміти, наскільки ми до нього наблизились", — додав Зеленський.

Президент також підкреслив важливість узгодженості дій між США та Європейським Союзом у питаннях санкційної політики стосовно росії.