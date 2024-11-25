Україна може стати полігоном для випробування російської зброї через зростання кількості ударів "Шахедами" – The Guardian

Армія рф намагається застосовувати штучний інтелект у дронах-камікадзе Shahed.

Минулого тижня кремль запустив 500 безпілотників і створив два заводи для виробництва сотень на тиждень.

Про це повідомляє газета The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових.

Журналісти пишуть, що росіяни впроваджують ШІ для створення "роїв дронів".

"Планується, що завдяки цій технології безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби долати протиповітряну оборону. Водночас незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія", - пише видання.

Проте і українські фахівці також намагаються розробити дешеві FPV-дрони, вартістю менше 1000 доларів, які здатні збивати російські дрони.

Але це завдання ускладнюється тим, що турбулентний потік повітря, який створює безпілотник, суттєво впливає на пілотування меншого за розміром безпілотника FPV.

Також раніше стало відомо, що росія оснащує дрони "Шахед" Starlink для розвідки та ударів по Україні.