Зеленський подякував Шарлю Мішелю за підтримку України та обговорив заморожені активи росії

Головною темою зустрічі стали кроки, які необхідно реалізувати для використання доходів від заморожених російських активів на потреби України.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорка зустрівся з головою Євроради Шарлем Мішелем. Вони, зокрема, обговорили використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Український лідер подякував Мішелю за зусилля та лідерську позицію у питанні підтримки України.

"Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому випадку ми бачимо це світло у найближчому майбутньому", - зазначив Зеленський.

Головною темою зустрічі стали кроки, які необхідно реалізувати для використання доходів від заморожених російських активів на потреби України.

Глава держави подякував за перший транш у розмірі 1,5 млрд євро, який отримали з доходів від активів росії.

Крім цього, під час зустрічі сторони торкнулися ситуації на фронті, військових потреб, кроків для зміцнення обороноздатності України, а також реалізації спільних зобов'язань у сфері безпеки.

Окрема увага була приділена подальшим санкціям проти росії та блокуванню обходу санкцій.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року буде скерований ще 1 млрд євро на закупівлю зброї для України.