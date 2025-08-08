Зеленський погодився на тристоронню зустріч з Трампом і путіним у Римі — кремль проти

осква не погодиться на проведення зустрічі в Римі, оскільки вважає, що Італія "занадто на боці Києва".

Президент України Володимир Зеленський погоджувався провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором владіміром путіним у Римі. Однак у Кремлі проти такої ідеї.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляє видання, Трамп під час телефонної розмови запитав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, чи бажає Італія провести в Римі тристоронню зустріч щодо війни в Україні.

Мелоні погодилася, тому державний секретар США Марко Рубіо поговорив з Францією, Німеччиною, Великою Британією, Україною та Фінляндією з цього приводу. І Зеленський підтримав цю ідею.

Однак, за даними джерел видання, москва не погодиться на проведення зустрічі в Римі, оскільки вважає, що Італія "занадто на боці Києва".

Зустріч Дональда Трампа та владіміра путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня. Місце ще обговорюється, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим.

Також американський лідер планує провести тристоронній саміт за участю путіна та президента України Володимира Зеленського.