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Зеленський поговорив з Байденом. І розпочав засідання РНБО

"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради безпеки і оборони України.
Зеленський поговорив з Байденом. І розпочав засідання РНБО Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
 
За його словами, після у нього запланована телефонна розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
 
"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном", - написав він.
 
 
Після чого виступив зі зверненням і заявив, що визнає незалежність "ЛДНР".
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21 02 2022 22:09
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