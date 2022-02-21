ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради безпеки і оборони України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський поговорив з Байденом. І розпочав засідання РНБО
"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.
За його словами, після у нього запланована телефонна розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном", - написав він.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін провів засідання Радбезу РФ, на який виніс питання необхідності визнання так званих "ДНР" і "ЛНР". Члени Радбезу РФ підтримали ініціативу щодо "ЛДНР".
Після чого виступив зі зверненням і заявив, що визнає незалежність "ЛДНР".
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21 02 2022 22:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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