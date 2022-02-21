Зеленський поговорив з Байденом. І розпочав засідання РНБО

"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Після чого розпочав засідання Ради безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

За його словами, після у нього запланована телефонна розмова з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Обговорив події останніх годин з президентом США Джо Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єром Британії Борисом Джонсоном", - написав він.

Після чого виступив зі зверненням і заявив, що визнає незалежність "ЛДНР".