Зеленський поїхав у Буковель на короткий відпочинок

Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку

Президент Володимир Зеленський поїхав у Буковель на короткий зимовий відпочинок.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє У крінформ.

"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку", - зазначив Зеленський.

При цьому він відзначив, як приємно подорожувати Україною, де тепер багато рівних, сучасних, освітлених доріг.

"Здолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат "Великого будівництва". Це один із проявів турботи й поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни", - заявив Президент.

Водночас він зауважив, що ще не всі дороги в ідеальному стані, подекуди трапляються ділянки, за які "справді соромно".

"Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив глава держави.

Зокрема, він відзначив трасу М-06 Київ – Чоп, найбільш критичні ділянки якої планують оновлювати в наступні роки.

Серед пріоритетів Президент назвав також реконструкцію обходу Житомира, яку мають розпочати цього року.

Він зауважив, що із 329 км маршруту Дубно – Буковель залишилось оновити 20 км, паралельно буде закінчено під'їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані.

"Завдяки «Великому будівництву» подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!" - заявив Зеленський.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про прибуття Президента Володимира Зеленського в Буковель, де він нібито поселився в готелі, в якому зупинився бізнесмен Ігор Коломойський.