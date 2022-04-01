Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський поїхав у Буковель на короткий відпочинок

Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку
Президент Володимир Зеленський поїхав у Буковель на короткий зимовий відпочинок.
Зеленський поїхав у Буковель на короткий відпочинок Фото: instagram.com/_zelenskiy.95
Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
 
"Яка прекрасна наша Україна! Укотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковелю для короткого зимового відпочинку", - зазначив Зеленський.
 
При цьому він відзначив, як приємно подорожувати Україною, де тепер багато рівних, сучасних, освітлених доріг.
 
"Здолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат "Великого будівництва". Це один із проявів турботи й поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни", - заявив Президент.
 
Водночас він зауважив, що ще не всі дороги в ідеальному стані, подекуди трапляються ділянки, за які "справді соромно".
 
"Але точно можу сказати, що ми не зупинимося, допоки не відремонтуємо всі дороги в Україні", - запевнив глава держави.
 
 
Зокрема, він відзначив трасу М-06 Київ – Чоп, найбільш критичні ділянки якої планують оновлювати в наступні роки.
 
Серед пріоритетів Президент назвав також реконструкцію обходу Житомира, яку мають розпочати цього року.
 
Він зауважив, що із 329 км маршруту Дубно – Буковель залишилось оновити 20 км, паралельно буде закінчено під'їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані.
 
"Завдяки «Великому будівництву» подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!" - заявив Зеленський.
 
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про прибуття Президента Володимира Зеленського в Буковель, де він нібито поселився в готелі, в якому зупинився бізнесмен Ігор Коломойський.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2022 17:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.