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Зеленський показав Трампу фото полонених і це змінило хід зустрічі в Овальному кабінеті

24 березня 2025, 17:37
Зеленський показав Трампу фото полонених і це змінило хід зустрічі в Овальному кабінеті
Фото: ukrinform.ua
Однак не на користь України.

Президент України Володимир Зеленський приніс на зустріч із Трампом "колекцію подарунків для враження", серед яких мав виділитись чемпіонський пояс Олександра Усика, але він його забув. 

Про це пише журнал Time

І пізніше під час брифінгу він передав главі США альбом з фотографіями українських військовополонених, на яких видно сліди катувань, що, як вважають деякі американські посадовці, стало моментом зламу в переговорах.

Якби Зеленський вручив пояс чемпіона, це могло б створити позитивну атмосферу, однак знімки викликали зворотну реакцію, змусивши Трампа відчути, ніби його звинувачують у біді цих бійців.

Видання зазначаєа, що український гарант не жалкує про свій крок. 

Він пояснює це тим, що хотів відійти від підлабузництва до Трампа, звернувшись до нього на людському рівні.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі.

 

Дональд ТрампВолодимир Зеленський

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