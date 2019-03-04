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Зеленський покликав Порошенка на дебати на "Олімпійському": "Даю вам 24 години. ДумайТЕ"

Усі канали мають право транслювати наживо, усі журналісти мають право бути присутні
Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед ще не оголошеним другим туром президентських виборів.
Зеленський покликав Порошенка на дебати на "Олімпійському": "Даю вам 24 години. ДумайТЕ" ФОто: скрін

"Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, - ні, я це не ви у 2014 році", - сказав Зеленський.

Та додав, що має умови для дебатів.

Зеленський покликав Порошенка на дебати на "Олімпійському": "Даю вам 24 години. ДумайТЕ".

"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський", дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати наживо, усі журналісти мають право бути присутні".

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадян має сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Даю вам 24 години, думайТЕ", - сказав Зеленський, закликаючи Порошенка відповісти на його пропозицію.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. 

Шоумен Володимир Зеленський готовий до дебатів з чинним президентом Петром Порошенко, але якщо йому дозволить графік як художнього керівника студії Квартал 95.

 

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03 04 2019 18:53
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