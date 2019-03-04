Кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед ще не оголошеним другим туром президентських виборів.

"Звертаюсь до Петра Порошенка, ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, - ні, я це не ви у 2014 році", - сказав Зеленський.

Та додав, що має умови для дебатів.

Зеленський покликав Порошенка на дебати на "Олімпійському": "Даю вам 24 години. ДумайТЕ".

"Чекаю на вас тут, на НСК "Олімпійський", дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати наживо, усі журналісти мають право бути присутні".

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадян має сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Даю вам 24 години, думайТЕ", - сказав Зеленський, закликаючи Порошенка відповісти на його пропозицію.

На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.