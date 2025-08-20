Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський порівняв Донеччину з Флоридою: аналогія справила враження на Трампа – FT

20 серпня 2025, 18:04
джерело president.gov.ua
Одним із каменів спотикання в мирних переговорах є вимога росії, щоб Україна віддала території Донеччини та Луганщини в обмін на замороження лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

На переговорах у Білому домі в понеділок Володимир Зеленський та європейські лідери порівняли передачу частини Донеччини росії з тим, якби США довелось віддати частину Флориди – і ця аналогія справила враження на американського президента Трампа.

Про це йдеться у публікації Financial Times.

За словами двох осіб, обізнаних з цим питанням, у понеділок у Білому домі Зеленський та європейські лідери порівняли віддачу решти Донецької області з тим, якби Трамп віддав східну Флориду – штат, у якому розташований маєток Мар-а-Лаго американського лідера.

Співрозмовники видання додали, що ця аналогія вразила президента США.

Нагадаємо, що  США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України після завершення війни. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть. Однак, за даними ЗМІ, Штати можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.

