БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Фінляндії повідомив, що країна надасть Україні 50 млн доларів допомоги у зв’язку з війною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії
"Це ефективний внесок у зусилля антивоєнної коаліції", - повідомив президент
Фото: ОП
Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Обговорив із Саулі Нііністьо протидію агресору. Розповів про нашу оборону і підступне бомбардування Києва. Вдячний Фінляндії за виділення 50 млн доларів допомоги. Це ефективний внесок у зусилля антивоєнної коаліції. Потрібно посилювати санкції та оборонну допомогу Україні", - повідомив Зеленський.
24 лютого після початку російського вторгнення Фінляндія засудила війну РФ проти України та пообіцяла розглянути варіанти підтримки для Києва.
Посол Фінляндії та громадяни Фінляндії, які працювали в посольстві, залишили Україну.
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