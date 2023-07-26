Зеленський повідомив про посилення української ППО

Президент на нараді також заслухав звіти розвідок, СБУ та військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками щоденного селекторної наради.

На нараді Зеленський заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів.

"Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – зазначив президент.

Українська військова та зовнішня розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани. В СБУ доповіли про перебіг "останніх реалізацій щодо ворога всередині держави".

"Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", – резюмував глава держави.