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Зеленський повідомив про посилення української ППО

26 липня 2023, 16:47
Зеленський повідомив про посилення української ППО
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Президент на нараді також заслухав звіти розвідок, СБУ та військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив  про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками щоденного селекторної наради.

На нараді Зеленський заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів.

"Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно", – зазначив президент.

Українська військова та зовнішня розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани. В СБУ доповіли про перебіг "останніх реалізацій щодо ворога всередині держави".

"Головком Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення. Віримо в наших хлопців. Працюємо далі", – резюмував глава держави.

ППОвійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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