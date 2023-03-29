Зеленський пояснив, чому перемога у Бахмуті надто важлива і до чого може призвести зміна влади у США – Associated Press
Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битву за Бахмут, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з російським агресором.
Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.
"Якщо путін відчує трохи крові - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути", - заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що у разі поразки в битві за Бахмут, українське суспільство відчує втому та підштовхне до компромісу. Але наразі він не відчуває подібного тиску.
Говорили під час розмови із журналістом і про ймовірну зміну влади у США. Так, за словами Президента, зміна політичних сил у Сполучених Штатах Америки може зумовити послаблення військової підтримки України. Це можливо, якщо до влади прийдуть республіканці.
Республіканці виступають за зменшення надання Україні допомоги. Зеленський стурбований тим, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни.
Успіх України на полі бою з російськими окупантами залежить від військової допомоги від США та Європи.
"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав Зеленський.