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Зеленський пояснив, чому перемога у Бахмуті надто важлива і до чого може призвести зміна влади у США – Associated Press

29 березня 2023, 11:10
Зеленський пояснив, чому перемога у Бахмуті надто важлива і до чого може призвести зміна влади у США – Associated Press
Джерело: slovoidilo
За словами президента, якщо Бахмут впаде, путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битву за Бахмут, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з російським агресором.

Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press.

"Якщо путін відчує трохи крові - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що у разі поразки в битві за Бахмут, українське суспільство відчує втому та підштовхне до компромісу. Але наразі він не відчуває подібного тиску.

Говорили під  час розмови із журналістом і про ймовірну зміну влади у США. Так, за словами Президента, зміна політичних сил у Сполучених Штатах Америки може зумовити послаблення військової підтримки України. Це можливо, якщо до влади прийдуть республіканці.

Республіканці виступають за зменшення надання Україні допомоги. Зеленський стурбований тим, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни.

Успіх України на полі бою з російськими окупантами залежить від військової допомоги від США та Європи.

"Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо", - сказав Зеленський.

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