Зеленський позбавив олімпійського чемпіона президентської стипендії через виступ в росії

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії чемпіона зимових Олімпійських ігор 1992 року з фігурного катання Віктора Петренка. Причина — його виступ у росії, який відбувся після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: з вільного доступу

Про це йдеться на сайті президента. Там розповідають, що у липні Петренко виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі. Після цього цей вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК). Також у Зеленського зазначають, що Петренко припинив брати участь у розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, а також навчально-тренувальному процесі та підготовці українських збірних з олімпійських видів спорту. Відтак спортсмена вирішили позбавити стипендії, яку президент йому призначив 28 червня 2022 року. Зазначимо, що державна стипендія для олімпійських чемпіонів в Україні становить чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб (нині це майже 10 тисяч гривень).

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