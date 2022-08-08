НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський позбавив президентської стипендії чемпіона зимових Олімпійських ігор 1992 року з фігурного катання Віктора Петренка. Причина — його виступ у росії, який відбувся після початку повномасштабного вторгнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський позбавив олімпійського чемпіона президентської стипендії через виступ в росії
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться на сайті президента.
Там розповідають, що у липні Петренко виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі. Після цього цей вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).
Також у Зеленського зазначають, що Петренко припинив брати участь у розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, а також навчально-тренувальному процесі та підготовці українських збірних з олімпійських видів спорту.
Відтак спортсмена вирішили позбавити стипендії, яку президент йому призначив 28 червня 2022 року.
Зазначимо, що державна стипендія для олімпійських чемпіонів в Україні становить чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб (нині це майже 10 тисяч гривень).
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08 08 2022 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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